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Seçil Erzan'ın 'illegal aşk' bombası! Yeşim Salkım ve İYİ Parti'li isimden olay sözler! 'Fotoğrafa iyi bakın'

Spor dünyasını milyonlarcadolandıran bankacı Seçil Erzan'la ilgili bomba iddia! Şarkıcı Yeşim Salkım, Seçil Erzan olayında bomba bir yasak aşk çıkacağını iddia etti. "Arda Turan mı Fatih Terim mi?" sorusuna da "Arda'yı hiç karıştırmıyorum" karşılığı verdi. Salkım "Fotoğraflara iyi bakın" derken eski büyükelçi olay fotoğrafı paylaştı.

Bankacı Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında spor dünyasını milyonlarca dolar dolandırmasıyla ilgili tartışma bambaşka bir boyuta taşındı. Sabah saatlerinde önce emekli Büyükelçi ve İYİ Parti milletvekili Ahmet Erozan, Fatih Terim ile Seçil Erzan'ın fotoğrafını paylaşıp "Seçil Erzan’ın T-shirt’ünün üstünde ne yazıyor..?" diye sordu. Ardından şarkıcı Yeşim Salkım, canlı yayında bomba iddialarda bulundu. 

Oradan çok güzel bir aşk hikayesi çıkacak

Yeşim Salkım, Enver Aysever'in programında flaş bir iddia ortaya attı. Seçil Erzan davası ile ilgili konuşan Salkım, "Oradan çok güzel bir aşk hikayesi çıkacak. Ben orada bir aşk hikayesi çıkacağına adım kadar eminim" dedi.

Evet illegal bir aşk çıkacak!

Bunun üzerine Enver Aysever'in "illegal bir aşk mı?" sorusuna Yeşim Salkım, "Evet illegal bir aşk" cevabı verdi. Bunun üzerine Aysever, "Bu aşk kiminle kim arasında" diye soruyu değiştirdi.

Fotoğrafa iyi bakmak lazım

"Kimle kimle kim arasında olduğunu anlamak için fotoğrafa iyi bakmak lazım" diyen Yeşim Salkım, "İllegal aşk hikayesinin içinde olan isimlerden biri Seçil Hanım" dedi.

Fatih Terim mi Arda Turan mı?

Enver Aysever'in "Şu iki isimden birisinden mi bahsediyorsun? Arda Turan mı Fatih Terim mi?" diye sorduğu Yeşim Salkım, "Yok yok Arda değil" karşılığını verdi.

"O zaman geriye Fatih Terim kalıyor"

Enver Aysever "Arda 'abla' diyor, o zaman Fatih Terim kalıyor" deyince Yeşim Salkım, "Yani artık onu da izleyenler karar versin" ifadelerini kullandı. 

İYİ Parti'li eski vekil sordu: Ne yazıyor?

Yeşim Salkım'ın "fotoğrafa iyi bakmak lazım" sözleri, sabah saatlerinde Fatih Terim ile Seçil Erzan'ın fotoğrafını paylaşıp, "Seçil Erzan’ın T-shirt’ünün üstünde ne yazıyor..? Fransızca bilenler bana yardımcı olabilir mi..?" diye soran emekli Büyükelçi ve eski İYİ Parti milletvekili Ahmet Erozan'ın paylaştığı fotoğrafı getirdi. 

Erozan'ın paylaştığı Fatih Terim ile Seçil Erzan'ın birlikte olduğu fotoğrafta Erozan'ın tişörtünün üzerinde "Love is declared" yani "Aşk ilan edildi" yazıyordu.

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