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Gazze'ye ulaşan Sağlık Bakanlığı ekipleri sahra hastanesi için uygun yer çalışmalarını tamamladı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gazze'ye ulaşan ekiplerin sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladığını bildirdi.

Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze'ye ulaşan ekiplerimiz sahra hastanesi hizmetleri için uygun yer tespiti çalışmalarını tamamladılar. Bundan sonraki süreçte sağlık hizmetlerini, yaralı ve hasta Filistin halkına yerinde planlıyoruz." ifadelerini kullandı.

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