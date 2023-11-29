Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım! 12'nci uçak Kayseri'den havalandı
Türkiye'nin Gazze'ye sağlık yardımları devam ediyor. Bu sabah bir uçak daha, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.
Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.
Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.
Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada Gazze'ye gönderilen yardımlarla ilgili detayları paylaştı.
Bakan Koca, "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri'den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta.