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Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım! 12'nci uçak Kayseri'den havalandı

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Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım! 12'nci uçak Kayseri'den havalandı

Türkiye'nin Gazze'ye sağlık yardımları devam ediyor. Bu sabah bir uçak daha, Kayseri Havalimanı'ndan Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'na hareket etti.

Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım! 12'nci uçak Kayseri'den havalandı

Kayseri Havalimanı'nda yaklaşık 8 ton ilaç ve tıbbi malzeme yüklenen Milli Savunma Bakanlığının Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait C-130 Hercules tipi uçak, hazırlıkların tamamlanmasının ardından uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 9 sağlık çalışanıyla saat 08.00'de El-Ariş Havalimanı'na doğru havalandı.

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Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım! 12'nci uçak Kayseri'den havalandı

Sağlık ekibi, Mısır Sağlık Bakanlığı ile gerçekleştirilen planlamalar çerçevesinde yaralıların tedavisinde görev yapacak.

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Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım! 12'nci uçak Kayseri'den havalandı

Sağlık Bakanı Koca, yaptığı açıklamada Gazze'ye gönderilen yardımlarla ilgili detayları paylaştı.

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Türkiye'den Gazze'ye yeni yardım! 12'nci uçak Kayseri'den havalandı

Bakan Koca, "Gazze'ye sağlık yardımlarımız devam ediyor. Kayseri'den şimdi kalkan uçakta; kuvözler, anestezi cihazları, yenidoğan ventilatörleri, ameliyat masaları, tavan lambaları ve birçok tıbbi cihaz yer almakta.

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