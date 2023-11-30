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DÜNYA

Alman Cumhurbaşkanı Steinmeier'e Katar'da soğuk duş! Yarım saat kapıda bekledi

ALMANYA Cumhurbaşkanı Steinmeier, Katar'a gitti. İsrail'e verdiği destek nedeniyle kimsenin karşılamaya gelmediği Steinmeier, yarım saat uçağın kapısında bekledi. Söz konusu görüntüler kısa sürede dünyada yankı uyandırdı.

İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma başından beri koşulsuz destek veren Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier programı kapsamında Katar'a gitti. Ateşkes sürecinin arabulucusu Katar'da Steinmeier, büyük şok yaşadı.

Uçağın kapısına gelen Steinmeier, kendisini karşılamaya gelen hiçbir Katar yöneticisinin olmadığını görünce şok oldu. Yarım saat kadar uçağın kahısında bekleyen Steinmeier'in o görüntüleri dünyada olay oldu. 

Steinmeier üç gün önce "Dayanışmamız aynı zamanda kendini savunan, varoluşsal bir tehdide karşı mücadele eden İsrail'le de." demişti. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog ise Steinmeier'i gerçek bir dost olarak nitelendirdi ve Almanya'ya 'Net duruşları' için teşekkür etti.

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