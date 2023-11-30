Kassam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti

Bir şehir bu görüntüleri konuşuyor! Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi! 'Servis arızalandı ben geldim' dedi...

Tefeciler, Seçil Erzan'ı evinden alıp boş arazide tehdit etti, o anları da videoya çektiler! İşte o video