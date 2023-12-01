BIST 8.047
DOLAR 28,91
EURO 31,48
ALTIN 1.894,49
SPOR

Kerem Aktürkoğlu'nun golü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi

Galatasaray'ın milli futbolcusu Kerem Aktürkoğlu'nun, Manchester United maçında attığı gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde haftanın golü seçildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray, konuk ettiği İngiliz ekibi Manchester United ile 3-3 berabere kaldı. Karşılaşmanın 71. dakikasında sarı-kırmızılıların başarılı futbolcusu Kerem Aktürkoğlu, skoru 3-3'e getiren golü kaydetti. 25 yaşındaki oyuncunun attığı bu gol UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın golü seçildi.
Kerem, Real Madrid'den Rodrygo, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Arsenal'den Martin Odegaard'ın da yer aldığı listede birinci olmayı başardı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu! Kasayı açınca kız arkadaşıyla dans etti
Çapayla çelik kasayı düşe kalka böyle soydu! Kasayı açınca kız arkadaşıyla dans etti
Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı
Van'da 4 ton 600 kilogram toz esrar ele geçirilirken, 1 zehir taciri yakalandı
'Cuma namazının kazasını kılarız!' HEDEP'li Tuncer Bakırhan'dan skandal sözler
'Cuma namazının kazasını kılarız!' HEDEP'li Tuncer Bakırhan'dan skandal sözler
İstanbul-Adana uçağında bir yolcu fenalaştı, o anlar kamerada
İstanbul-Adana uçağında bir yolcu fenalaştı, o anlar kamerada
Hamas İsrailli esir Yarden Bibas'ın videosunu yayınladı karısı ve çocuklarını...
Hamas İsrailli esir Yarden Bibas'ın videosunu yayınladı karısı ve çocuklarını...
8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi
8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da kabus gecesi! Nihat Kahveci çıldırdı: Rezillik
Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın Avrupa'da kabus gecesi! Nihat Kahveci çıldırdı: Rezillik
Atatürk'e benzeyen kişiye bir takipçisinden CHP milletvekilliği önerisi: Görsellik olur en azından
Atatürk'e benzeyen kişiye bir takipçisinden CHP milletvekilliği önerisi: Görsellik olur en azından
Kassam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
Kassam Tugayları ile İsrailli anne kızın sıcak vedalaşması dikkat çekti
Bir şehir bu görüntüleri konuşuyor! Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi! 'Servis arızalandı ben geldim' dedi...
Bir şehir bu görüntüleri konuşuyor! Güpegündüz çocuk kaçırma girişimi! 'Servis arızalandı ben geldim' dedi...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu