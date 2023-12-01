8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilo uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, uyuşturucu madde imal eden ve satan zehir tacirlerine yönelik İstanbul, Diyarbakır, Hakkari, Zonguldak, Edirne, Bursa, Tekirdağ ve Osmaniye olmak üzere 8 ilde düzenlenen “Narkogüç-38” operasyonunda 1 ton 719 kilogram uyuşturucu maddenin ele geçirildiğini belirterek, 36 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya operasyonlarda, 36 şüpheli zehir tacirinin yakalandığını ifade ederek şu bilgileri verdi:

"Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen bu uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüz Operasyon ve Soruşturma Büro Amirliğince İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde yapılan operasyonda; 33 kilogram kristal metamfetamin, 116 kg sıvı halde metamfetamin, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu yapımında kullanılan materyallere el konuldu. 1 zehir taciri yabancı uyruklu şahıs yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 1 ton 480 kg esrar, bin 700 kök kenevir ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı. Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; 34 kg metamfetamin, muhtelif miktarda morfin ele geçirildi. 1 zehir taciri yakalandı.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarlarda kokain, metamfetamin, bonzai ve sentetik hap ele geçirildi. 20 zehir taciri yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 9 kg skunk ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce yapılan operasyonda; 1 kg 300 gram bonzai ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığınca yapılan operasyonda; muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. 11 zehir taciri yakalandı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan operasyonda; 46 kg 200 gr skunk, 900 gr toz esrar ele geçirildi. 2 zehir taciri yakalandı.

Operasyonu gerçekleştiren kahraman jandarmamızı ve kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle, terör örgütleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz kararlılıkla devam edecek."