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POLİTİKA

'Cuma namazının kazasını kılarız!' HEDEP'li Tuncer Bakırhan'dan skandal sözler

HAKKARİ'de halk buluşması adı altında vatandaşlara seslenen Tuncer Bakırhan, namazla, abdestle ne kadar ilgili olduklarını bir kez daha gözler önüne serdi, Cuma vakti miting düzenleyen Tuncer Bakırkan, "Cuma'nın kazasını kılarız" diyerek konuşmaya devam etti.

HDP Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan bugün Hakkari'de halk buluşması adı altında miting düzenledi. Tam Cuma vakti düzenlene miting sırasında ezan okunmaya başlayınca Tuncer Bakırhan'dan ağızları açık bırakacak o sözler geldi.

Vatandaşların Cuma namazı için hareketlendiğini gören Tuncer Bakırhan, kendisini dinleyen partililere, "Cuma'nın kazasını kılarız" dilerek konuşmaya devam etti. 

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