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İstanbul-Adana uçağında bir yolcu fenalaştı, o anlar kamerada

İstanbul-Adana uçağında bir yolcu fenalaştı. Kalp spazmı geçirdiği anlaşılan yolcuya uçakta bulunan doktorlar müdahale etti.

Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul-Adana seferini gerçekleştiren uçağında fenalaşan bir yolcuya uçakta bulunan doktorlar müdahale etti. Airport Haber'de yer alan habere göre PC2080 sefer sayılı uçuşta yer alan bir yolcunun havada fenalaştığı öğrenildi.

O sırada uçakta bulunan doktorlar kabin ekibinin çağrısı üzerine fenalaşan yolcuya müdahale etti.

Kalk krizi spazmı geçirdiği belirtilen yolcuya yapılan ilk müdahale sonrası durum Adana Havalimanı'ndaki yetkililere bildirilerek uçak altına sağlık ekibi talep edildi. Uçağın güvenli bir şekilde Adana Havalimanı'na inişinden sonra sağlık ekipleri tarafından müdahale edilen yolcunun ambulansla hastaneye sevk edildiği belirtildi.

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