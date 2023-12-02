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Sokak ortasında bıçağı boğazına dayadı: Bana Hülya'yı getirin

BURSA'da iddiaya göre, alkol alarak elindeki bıçakla sokağa çıkan adam, eski eşini özlediği için kendine zarar vermek istedi. Alkollü adamı polis ve bekçi ekipleri 1 saat dil dökerek sakinleştirdi. Yaşananlar işte böyle görüntülendi.

Olay, 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Aktarhüssam Mahallesi Ilgarlar sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra eline bıçak alarak sokağa çıkan Murat A. (45), bağırarak çevreye zarar vermeye başladı. Murat A.’yı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, bekçi ve sağlık ekibi sevk edildi.
‘Bana Hülya’yı getirin’
Polis ekiplerini gören Murat A., cinnet geçirerek ‘Bana Hülya’yı getirin’ diye bağırmaya başladı. Bıçak ile kendine zarar vermeye başlayan alkollü adama polis ve bekçi ekipleri ‘Nerede bu Hülya’ diyerek cevap verdi. Bunun üzerine ‘Çanakkale’de’ diye cevap veren Murat A., ekiplerin ‘Tamam elindeki bıçağı bırak, beraber gidip alacağız’ demesi üzerine sakinleşti.
Gece kartallarından hayati müdahale
Bir süre sakin kalan alkollü adam, tekrardan sinirlenerek bu sefer bıçağı boğazına dayadı. Polis ekipleri dil dökerken, arkadan dolaşan Çarşı Polis Merkezi’ne bağlı gece kartalları, alkollü Murat A.’nın elindeki bıçağı kendine zarar vermeden aldı. Etkisiz hale getirilen alkollü adam, sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
25 yıl önceki eşine büyük özlem
Olay yerine gelen Murat A’nın babası Osman A., polis ekiplerine "Oğlumun 25 yıl önce eşiyle mutlu beraberliği vardı. Ayrıldılar, oğlum da ara sıra alkol alarak kendini kaybediyor. Sizlerden Allah razı olsun. Oğluma bir şey olmadan kurtardınız" ifadelerini kullandı.

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