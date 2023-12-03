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Fatih Terim ünlülerin düğününde ortaya çıktı! Fon vurgunundan sonra ortadan kaybolmuştu

Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fon adı altında futbol dünyasını dalandırmasının ardından suskunluğa bürünen ve ortalara çıkmayan Fatih Terim, Umut Evirgen ile ünlü oyuncu Alina Boz’un düğününde ortaya çıktı.

Denizbank Şube Müdürü Seçil Erzan'ın Fatih Terim Fonu adı altında aralarında Arda Turan ve Emre Belözoğlu'nun da yer aldığı futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırmasıyla ilgili soruşturma genişlerken, tüm gözler Fatin Terim'e çevrilmişti. Fon vurgunu sonrası ortalara çıkmayan Fatih Terim, dün gece düğünde ortaya çıktı. 

Savcılığa verdiği ifadede "Seçim Erzan'a para vermedim" diyen Fatih Terim'in, 3 ila 3.5 milyon dolar para kaptırdığı ortaya çıkmıştı. Kamuoyunun açıklama beklediği Fetih Terim suskunluğa bürünürken, dün güzel oyuncu Aline Boz ile işletmeci Umut Evirgen'in düğününde ortaya çıktı. 

İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz’un düğününe katılıp nikah şahitliği yapan Fatih Terim, nikah cüzdanını gelin Alina Boz'a verdi. Çifte mutluluklar dileyen Fatih Terim, gelin ve damatla birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.




İşletmeci Umut Evirgen ile oyuncu Alina Boz’un düğününe katılan Fatih Terim, çiftle birlikte poz vermeyi de ihmal etmedi.

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