EURO 2024 kura çekimine canlı yayındaki seks inlemeleri damga vurdu! İşte o seslerin sırrı...

Euro 2024 kura çekimine, salonda yankılanan ve canlı yayında tüm dünyaya canlı olarak ulaşan pornografik sesler dikkat çekti. Canlı yayın sırasında kimin seks yaptığıyla ilgili senaryolar havada uçuşurken, işin aslı ortaya çıktı.

Haziran-Temmuz 2024'te Almanya'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası'nın (Euro 2024) grup kuraları dün çekildi. Hamburg'da düzenlenen kura çekimi törenine Avrupa futbolunun üst düzey isimleri katıldı. Kura çekimi sırasında belirli aralıklarla kaynağı belirlenemeyen kadın inleme sesleri duyuldu.

Sanki bir porno filmdeki gibi...

Sesler bir porno filmi andırmasına rağmen kimse anlam veremedi ve kameralara sesi duyanların ilginç yüz ifadeleri yansıdı. Tören sırasında UEFA Genel Sekreteri seslerden Giorgio Marchetti de seslerden rahatsız olarak gürültünün giderilmesi için uyarıda bulundu. Ardından seslerin sona erdiğini anons etti.

Tüm salon ve ekranları başındakiler dinledi

Tüm salonda inleme seslerinin duyulduğu anlar sosyal medyada gündem oldu. Yüzbinlerce tweet atılarak sesin kaynağı ve nasıl dinletildiği merak edildi. Seslerin bir sosyal medya yayıncısının dinlettiği ortaya çıktı.

İşin aslı sosyal medya şakası çıktı

YouTube'da yayıncılık yapan Jarvo69 (Daniel Jarvis) kullanıcı isimli bir kişi, törende dinlettiği sesleri canlı yayında ayarladı. Sosyal medya hesabından yayın yapan Jarvo69, elindeki telefonla başka bir hattı aradığı anda salonda porno sesleri duyulmaya başlandı. Arama sona erince sesler de sona erdi.

Seks sesleriyle Euro 2024 kurası şakası

Kullanıcı, o anları sosyal medya hesabında "Pranking UEFA euro 2024 Draw with sex noise" (Seks sesleriyle Euro 2024 kurası şakası) başlığıyla canlı yayınladı. O anlar saatler içinde 1 milyondan fazla kez izlendi.