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Bursa'da facia! 7. kattaki balkon çöktü, 1 kişinin öldüğü anlar kamerada

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BURSA'da 1 kişinin hayatını kaybettiği balkon faciası saniye saniye kameraya yansıdı. 31 yaşındaki Muzaffer Gümüş, hava almak için çıktığı balkonun çökmesi sonucu 7.kattan düşerek hayatını kaybetmişti.

Olay, önceki gece 22.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Çırpan Mahallesi’nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 7 katlı binanın 7. katında oturan Muzaffer Gümüş (31), hava almak için balkona çıktı. Gümüş, balkonun çökmesi sonucunda 7. kattan aşağı düştü.

Kanlar içerisinde kalan Muzaffer Gümüş’ü gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Servis Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik tedbiri alırken, ağır yaralanan Muzaffer Gümüş’e sağlık ekipleri olay yerinde ilk müdahalesini yaptı.

Ağır yaralanan Muzaffer Gümüş, sağlık ekiplerince bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Muzaffer Gümüş, doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Muzaffer Gümüş’ün cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak memleketi Rize’ye götürüldü. 7. katta bulunan balkonun çökme anı aynı sokakta bulunan dükkânın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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