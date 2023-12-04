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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: Böyle bir yapının barışı getirmesi mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesinin (İSEDAK) 39. Bakanlar Oturumu Açılış Programı'na katılarak konuşma yaptı. Erdoğan, buradaki konuşmasının büyük bir bölümünü İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ayırdı. Erdoğan'ın açıklamaları şöyle...

"7 Ekim'den beri İsrail'in saldırılarına rağmen vatanına sahip çıkan Gazze'li kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. İsrail'in saldırılarına direnen Gazze'yi selamlıyorum.

İşgal edilmiş Filistin toprakları için sergileyeceğimiz işbirliği çok önemli. Sivilleri ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan İsrail saldırılarında 16 binin üzerinde Filistinli şehit oldu. 36 bin kişi yaralandı. Ölen her 3 kişiden 2'si çocuk, bebek ve kadınlardan oluşuyor.

İsrail'in saldırıları 1 Aralık'tan beri yeniden başladı. 16 binin üzerinde şehit verildi. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Gazze'de şehit edilen 3 kişiden 2'sini çocuklar, bebekler ve kadınlar oluşturuyor.

"Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor"

Batılı ülkeler İsrail'e daha fazla çocuk öldürmesi için şartsız destek veriyor. Uluslararası basın kuruluşları öldürülen meslektaşları için tek cümle kuramıyor. Bunlar bize yıllarca demokrasi ve hukuk dersi vermişti. Basın özgürlüğünden bahseden bunlar değil miydi.

Gazze, küresel sistem açısından bir turnusol kağıdı işlevi gördü. Şahit olduklarımız batılı demokrasilerden küresel şirketlere birçok yapının gerçek yüzünü bize gösterdi.

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