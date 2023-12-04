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Rus turist ezan sesini duyunca böyle gözyaşı döktü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

Kapadokya bölgesinde cep telefonu ile video çekerken ezanı duyan Rus turist; önce ezanı dinledi, sonra gözy aşı döktü. O anları da kendi cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Sibirya'dan Kapadokya'yı gezmeye gelen Rus turist, duyduğu ezan sesinden etkilenerek gözyaşlarını tutamadı. Kapadokya'ya turistik gezi amaçlı gelen Rus turist, Uçhisar kalesine çıktı.

Burada sosyal medya hesabından takipçilerine canlı yayınla Kapadokya’yı anlatmaya başladı. Uçhisar kalesinden Kapadokya bölgesini eliyle göstererek anlattığı esnada ezan okundu. O anda okunan ezan sesinden çok etkilenen Rus turist susarak ezan sesini dinledi.

Kayıt altına aldığı ezan sesini diğer arkadaşlarına da dinleten Rus turist ezanın o muhteşem sesini duyunca gözyaşlarına da hakim olamadı.

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