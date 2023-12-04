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KÜLTÜR VE SANAT

C Takımı 16 Şubat’ta vizyona giriyor!

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı yeni komedi filmi C Takımı’nın ilk fragmanı yayınlandı.

Yapımcılığını Vahdet Erdoğan’ın yönetmenliğini Bora Onur’un yaptığı yeni komedi filmi C Takımı’nın ilk fragmanı yayınlandı.
Liseden beri arkadaş olan bir grubun başlarına gelenlerin anlatıldığı, kadrosuyla da dikkat çeken C Takımı 16 Şubat’ta vizyona girecek. Filmin başrollerinde; Toygan Avanoğlu, Murat Akkoyunlu, Sera Tokdemir, Barış Başar, Hakan Bulut, Ömer Kurt, Turgay Tanülkü yer alıyor.

Abdül Süsler, Billur Yılmaz, Emir Sefa Yıldırım, Dilara Üçüncüoğlu, Mustafa Şahin, Yonca Başak Kurum, Yasemin Sümer ve Öykü Uslu’nun da oyuncu kadrosunda yer aldığı filmde; Altan Erkekli, Alper Saldıran, Faruk Sofuoğlu, Dost Elver, Aşkım Kapışmak, Cansu Canan Özgen ve aynı zamanda filmin müziklerini yapan Çağatay Akman konuk oyuncu olarak bulunacak.

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