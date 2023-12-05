Fatih Portakal canlı yayında çok sinirlendi! 'Bana giren çıkan bir şey yok' diye atarlandı

İYİ Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesiyle ilgili haberlerdeki coşkulu sunumuyla dikkat çeken Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, bir izleyicisinin gönderdiği mesaja çok sinirlendi. Ardından da argo ağzıyla bir cevap verdi.

31 Mart yerel seçimi çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'in, "Yerel seçimde iş birliği yapalım" teklifi İYİ Parti GİK tarafından oy çokluğuyla reddedildi. İYİ Parti GİK'teki oylama 35 hayır, 15 evetle sonuçlandı.

İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal

Sözcü TV'de ana haberi sunan Fatih Portakal, İYİ Parti'nin karar haberini sunan Fatih Portakal, izleyici yorumlarıyla çileden çıktı. Bir izleyicinin "Bakıyorum iyi seviniyorsun. İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal, seçimden sonra soruyorum sana" mesajını gönderdi.

Bana giren çıkan yok, niye sevineyim

Canlı yayında okuduğu izleyici yorumuna sinirlenen Fatih Portakal, "Olmayacak bir ittifaktı bu CHP-İYİ Partti ittifakı. Ben niye sevineyim bana ne, bana giren çıkan yok İsmail Bey" dedi.