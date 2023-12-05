BIST 8.087
DOLAR 28,92
EURO 31,39
ALTIN 1.890,96
MEDYA

Fatih Portakal canlı yayında çok sinirlendi! 'Bana giren çıkan bir şey yok' diye atarlandı

İYİ Parti'nin CHP'nin işbirliği teklifini reddetmesiyle ilgili haberlerdeki coşkulu sunumuyla dikkat çeken Sözcü TV Ana Haber'i sunan Fatih Portakal, bir izleyicisinin gönderdiği mesaja çok sinirlendi. Ardından da argo ağzıyla bir cevap verdi.

31 Mart yerel seçimi çalışmaları kapsamında İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret eden CHP lideri Özgür Özel'in, "Yerel seçimde iş birliği yapalım" teklifi İYİ Parti GİK tarafından oy çokluğuyla reddedildi. İYİ Parti GİK'teki oylama 35 hayır, 15 evetle sonuçlandı.

İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal

Sözcü TV'de ana haberi sunan Fatih Portakal, İYİ Parti'nin karar haberini sunan Fatih Portakal, izleyici yorumlarıyla çileden çıktı. Bir izleyicinin "Bakıyorum iyi seviniyorsun. İYİ Parti bir belediye alır mı Portakal, seçimden sonra soruyorum sana" mesajını gönderdi.

Bana giren çıkan yok, niye sevineyim

Canlı yayında okuduğu izleyici yorumuna sinirlenen Fatih Portakal, "Olmayacak bir ittifaktı bu CHP-İYİ Partti ittifakı. Ben niye sevineyim bana ne, bana giren çıkan yok İsmail Bey" dedi. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'
AK Partili Metin Külünk'ten bomba erken seçim iddiası! 'Erdoğan Beştepe'de rahat oturamaz'
Antalya'da motosikletli gencin korkunç sonu! Karşı yönden gelen kamyonun altında kaldı: O anlar kamerada
Antalya'da motosikletli gencin korkunç sonu! Karşı yönden gelen kamyonun altında kaldı: O anlar kamerada
Acemi şoför önce kamyona, sonra insanlara çarptı! Her şey 63 saniyede oldu
Acemi şoför önce kamyona, sonra insanlara çarptı! Her şey 63 saniyede oldu
C Takımı 16 Şubat’ta vizyona giriyor!
C Takımı 16 Şubat’ta vizyona giriyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: Böyle bir yapının barışı getirmesi mümkün değil
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM'ye Gazze tepkisi: Böyle bir yapının barışı getirmesi mümkün değil
Cübbeli Ahmet Hoca'dan akıl almaz olay! Fotoğraf kendini yere attı, Sakal-ı Şerif kendi kendine yürüdü
Cübbeli Ahmet Hoca'dan akıl almaz olay! Fotoğraf kendini yere attı, Sakal-ı Şerif kendi kendine yürüdü
Rus turist ezan sesini duyunca böyle gözyaşı döktü
Rus turist ezan sesini duyunca böyle gözyaşı döktü
Deprem anı! Özgür Erdursun emekli maaş zammını anlatırken deprem oldu işte o anlar
Deprem anı! Özgür Erdursun emekli maaş zammını anlatırken deprem oldu işte o anlar
Kars'ta aç kaldığı için köye inen kurdun kazlara saldırısı kamerada
Kars'ta aç kaldığı için köye inen kurdun kazlara saldırısı kamerada
Bursa'da facia! 7. kattaki balkon çöktü, 1 kişinin öldüğü anlar kamerada
Bursa'da facia! 7. kattaki balkon çöktü, 1 kişinin öldüğü anlar kamerada
Reynmen, Altın Kelebek ödülünü çöpe attı! O anları paylaştı
Reynmen, Altın Kelebek ödülünü çöpe attı! O anları paylaştı
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu: 1'i kırmızı kategoride 2 terörist etkisiz hale getirildi