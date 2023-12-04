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Antalya'da motosikletli gencin korkunç sonu! Karşı yönden gelen kamyonun altında kaldı: O anlar kamerada

ANTALYA'nın Serik ilçesinde önündeki motosiklete çarparak kontrolden çıkan motosikletin sürücüsü karşı şeritte ilerleyen kamyonun altında kaldı. Sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, olay yerine gelen yakınları fenalık geçirdi. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza Serik ilçesine bağlı Akçaalan Mahallesi, Tuzlaburun Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir grup genç motosikletiyle seyir halindeyken arkada bulunan motosikletin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve önünde ilerleyen motosiklete çarptı.

Motosiklet sürücüsü Reşit Altunçay (19) ile yolcu Bahadır Demirdelen çarpmanın etkisiyle yola savuldu. Reşit Altunçay, karşı yönden gelen kamyonetin altında kaldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Altunçay'ın, hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralı Demirdelen ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Altunçay'ın, cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kaza yerine gelen akrabalar ise fenalık geçirdi.


Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Yolda ilerleyen iki motosikletten arkadan gelenin öndekine çarptığı ve sürüklendiği anlar, kamyonun şahsın bir gencin üzerinden geçtiği anlar yer aldı.

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