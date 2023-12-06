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POLİTİKA

Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı

CHP'de Özgür Özel'in genel başkanlık yetkilerini Ekrem İmamoğlu ile paylaştığı eleştirileri sürerken, Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçimler sonrası için planı ortaya çıktı. İmamoğlu, İstanbul'u kazandıktan sonra görevi başka bir isme devredecek. Cumhurbaşkanı adaylığına soyunacak. Öte yandan İmamoğlu'nun İzmir planı için Özgür Özel uyarıldı: "İmamoğlu'nun seçtiği o ismi İzmir adayı yaparsan genel başkanlık testinde sınıfta kalırsın!"

CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkan adaylarıyla partiyi kuşatma harekatı sürerken, Genel Başkan Özgür Özel'e uyarı yapıldı. Ekrem İmamoğlu'nun yerel seçim sonrası için yaptığı plan da ortaya çıktı. İmamoğlu, İBB Başkanlığının yanısıra İBB Meclisi'nde çoğunluğu ele geçirip, ilçe belediyelerinde de üstünlük sağlamaya çalışacak. Bunu başardığı takdirde ise seçim sonrası koltuğu başka bir isme devredip cumhurbaşkanlığı için kampanyaya başlayacak. 

TV 100'de Pınar Işık Ardor ile Akşam Raporu programına katılan gazeteci Barış Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul planını ve Özgür Özel'e yapılan 'liderlik testi' uyarısını anlattı. İşte Barış Yarkadaş'ın canlı yayında anlattığı CHP kulisleri ve Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart seçimleri sonrası için yaptığı plan:

Ekrem İmamoğlu'nun 31 Mart sonrası planı...

Diyelim ki Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığını ve İstanbul'da 25 ilçeyi kazandı. Dolayısıyla İBB Belediye Meclisi üyelerinin çoğunluğu da kendisinde oldu. O zaman ne yapacak? Eylül ayına doğru, "Ben artık CHP'nin cumhurbaşkanı adayıyım. İstanbul belediyesini 3 kere kazandım. Böylece yerine geçecek ismi rahat seçtirebilsin ve siyasi yolculuğuna rahat devam edebilsin. 

Özgür Özel'e 'liderlik testi' uyarısı yapıldı

Ekrem İmamoğlu’nun İzmir’de aday yapmak istediği isim Buğra Gökce başvurusunu yaptı. Özgür Özel’e İzmir için söylenen bir isim var. Özgür Özel'in genel başkanlığı için hayli uğraşan grubun ileri gelen isimleri Özel’e ‘İmamoğlu İzmir’e Buğra Gökce’yi getirmek istiyor. Eğer Buğra Gökce’yi aday yaparsan liderlik testinde sınıfta kalırsın. O yüzden yapman gereken Alaaddin Yüksel’i İzmir’e aday yapmandır’ dediler." dedi.

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