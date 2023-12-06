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Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu, Kadıköy'de trafikte yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Eşi Başak Derelioğlu ile yolculuk eden ve aracının önünü kesilerek darp edilen Oktay Derelioğlu'nun kolu çıktı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu, “En büyük cezayı almalarını istiyorum” dedi.

Eski milli futbolcu Oktay Derelioğlu Kadıköy’de yol verme tartışmasında çıkan kavgada darp edildi. Hastaneye kaldırılan Oktay Derelioğlu tedavi altına alındı. Derelioğlu yaşadığı olaya ilişkin konuştu. Derelioğlu, “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik” sözlerini kullandı.

"2 kişi tarafından saldırıya uğradık”

Derelioğlu, “Durup dururken saldırıya uğradım. Adını siz koyun o kadar kötü an yaşadık ki yol verme olayı. Yol hakkı benimdi ve bende vermedim. Yol vermeyince sola attım kendimi, problem değil geç dedim ama üzerime sürdü. Daha sonra üzerime kırdı, ne oluyor derken arka taraftan inmiş ve benim kapımı açıyordu. 2 kişi tarafından saldırıya uğradık. Eşim araçtan indi, eşimi mi düşüneyim kendimizi mi savunayım derken arbede yaşandı” şeklinde konuştu.

“Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik”

Derelioğlu “Düştüm ve omuzumda kırık çıkma var. Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik. Tek isteğim bu adamların ceza almaları. Hiç bir şey yaşamadan bu nasıl olabiliyor? Hiç tanımadığınız bir adama yanında eşi varken nasıl saldırabiliyorsunuz? Bu nasıl karakter? En büyük cezayı almalarını istiyorum. En azından örnek teşkil etsin bir ceza alsınlar” dedi.

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