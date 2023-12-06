'Laz Kızı' düğmelerini açıp müstehcen yayın yaptı, kocası da ona masaj yaptı! İşte yeni görüntüleri...

Sosyal medya platformu TikTok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen 'Laz Kızı' lakaplı G.D. gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra TikTok yayınlarına geri döndü. Laz Kızı'nın kocasıyla yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu TikTok hesabından yayın açan 'Laz Kızı' takma adlı 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem olmuş ve 1 saatte 100 bin lira topladığı iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra gözaltına alınan G.D., bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

O gün 7 bin 500 lira kazandım

G.D., "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu." demiş ve "Sadece ben miyim, TikTok'ta daha beterleri var" diyerek kendini savunmuştu.

Kocam çok tepki göstermedi

Yayında kocasının da gözükmesiyle ilgili Laz Kızı G.D, "Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu" dedi.

O göğsünü açtı, eşi masaj yaptı

Laz Kızı'nın kocasıyla birlikte yeni görüntüleri ortaya çıktı. Laz kızı düğmeleri açık canlı yayın yaparken, eşi de onun boynuna masaj yaptı.