BIST 7.940
DOLAR 28,92
EURO 31,24
ALTIN 1.889,47
GÜNCEL

'Laz Kızı' düğmelerini açıp müstehcen yayın yaptı, kocası da ona masaj yaptı! İşte yeni görüntüleri...

Sosyal medya platformu TikTok'ta para karşılığı müstehcen içerikli canlı yayıp yapıp 1 saatte 100 bin lira topladığı öne sürülen 'Laz Kızı' lakaplı G.D. gözaltına alınıp serbest bırakıldıktan sonra TikTok yayınlarına geri döndü. Laz Kızı'nın kocasıyla yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Sosyal medya platformu TikTok hesabından yayın açan 'Laz Kızı' takma adlı 35 yaşındaki G.D., kısa sürede gündem olmuş ve 1 saatte 100 bin lira topladığı iddia edilmişti. Yaşananlardan sonra gözaltına alınan G.D., bir süre sonra serbest bırakılmıştı.

O gün 7 bin 500 lira kazandım

G.D., "1 saatte 100 bin lira kazanmadım. o gün 7 bin 500 lira kazandım. 5-6 ayda 20 bin lira kazanıyordum. Bilerek göğsümü açmadım. Düğmem koptu." demiş ve "Sadece ben miyim, TikTok'ta daha beterleri var" diyerek kendini savunmuştu. 

Kocam çok tepki göstermedi

Yayında kocasının da gözükmesiyle ilgili Laz Kızı G.D, "Kocam videoda yoktu, kolu çıkmış demek ki... Kocam çok tepki göstermedi. TikTok'tan gelir elde ettiğim için belki. Hamile olduğumu kimse bilmiyordu" dedi.

O göğsünü açtı, eşi masaj yaptı

Laz Kızı'nın kocasıyla birlikte yeni görüntüleri ortaya çıktı. Laz kızı düğmeleri açık canlı yayın yaparken, eşi de onun boynuna masaj yaptı. 

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Dilan-Engin Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya konuştu
Dilan-Engin Polat çiftinin avukatları Hüseyin Kaya konuştu
Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!
Trafikte darp edilen Oktay Derelioğlu: Başımızı da vurabilirdik beyin kanamasından ölebilirdik!
Deprem anındaki şoke eden görüntü! Denizin ortasından çıkmış
Deprem anındaki şoke eden görüntü! Denizin ortasından çıkmış
Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte çıkan kavgada yaralandı!
Teknik direktör Oktay Derelioğlu trafikte çıkan kavgada yaralandı!
Minibüs sürücüsü, ücret ödemeyen yolcuya küfür ve hakaretler yağdırdı: Nerenden çıkıyorsa çıksın o para
Minibüs sürücüsü, ücret ödemeyen yolcuya küfür ve hakaretler yağdırdı: Nerenden çıkıyorsa çıksın o para
Dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu: O anlar kamerada
Dinamitle patlatılan 10 katlı bina kağıt gibi yerle bir oldu: O anlar kamerada
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Ekrem İmamoğlu'nun planı belli oldu! İstanbul'u alıp istifa edecek! Özgür Özel'e o isim için 'liderlik' uyarısı
Bursa'da tutuklanan 81 yaşındaki adam hüngür hüngür ağladı
Bursa'da tutuklanan 81 yaşındaki adam hüngür hüngür ağladı
Pompacı gence öldüresiye 'taşıt tanıma' dayağı kamerada
Pompacı gence öldüresiye 'taşıt tanıma' dayağı kamerada
Naci Görür ağlaya ağlaya uyardı! Depremde bu 18 şehrin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak
Naci Görür ağlaya ağlaya uyardı! Depremde bu 18 şehrin kaderi Hatay ve Maraş gibi olacak
 Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi! 'Köyde üzerime şike oynanıyor'
 Sosyal medyada canlı yayını açıp evini ateşe verdi! 'Köyde üzerime şike oynanıyor'
Fatih Portakal canlı yayında çok sinirlendi! 'Bana giren çıkan bir şey yok' diye atarlandı
Fatih Portakal canlı yayında çok sinirlendi! 'Bana giren çıkan bir şey yok' diye atarlandı