Gözke Karakaya 'Milf oldum' deyip anısını anlattı: 2000'li çocuk beni eve çağırdı...

BKM Mutfak'ta sahneye çıkan komedyen Gözde Karakaya gösterisinde kendisinden yaşça küçük insanların kendisiyle ilişki yaşamaya çalıştığını anlatarak ''2000'li çocuk beni evine çağırdı. Sonra da bana bir resim göndermiş meğer organları gelişimini tamamlıyormuş'' dedi.

BKM Mutfak'ta sahneye stand-up gösterisi sunan Gözde Karakaya isimli komedyenin cinsel hayatıyla ilgili anlattıkları ağızları açık bıraktı. Z kuşağın kendisine yazdığını söyleyen komedyen, "2000'li çocuk beni evine çağırdı" dedi.

Gösteri esnasında özel hayatından bahseden Karakaya, "Bu arada kendimle alakalı bir şey söylemem lazım. Ben geçen sene Milf oldum. Erkek komedyenler bana Milf demeye başladılar. Aslında ben 2019'da şartları sağlıyordum. Yani çocuğum vardı zaten 35 yaş üstündeydim. Ama yeni oldum; 30 kilo verdim ondan herhalde. Bana hepsi demiyor bu arada. Belli bir yaşın altındakiler ergenliğini internette geçirebilmiş, şanslı, hayal gücü yüksek olanlar milf diyor. Benim için de değişik bir süreç. İlk kez Z kuşağı bana yazıyor. Şaşkınım" dedi.

23 yaşındaki bir gencin kendisine yazdığını söyleyen komedyen, "Geçen sene 2000'li bir çocuk beni eve çağırdı. Ne yapacağız bir seninle? Ne yapacağız slime mı yapacağız? 'Çen beni mi ç.kicen' demek istiyorum. Ama demedim ama ima ettim. Ertesi gün bana bir resim göndermiş. Ben 2000'lileri ergen zannediyordum meğer organları gelişimini tamamlıyormuş" şeklinde konuştu.