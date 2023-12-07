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Berber dükkanında traş olurken silahlı saldırıya uğradı. Saldırı anı kamerada

İZMİR’in Bayraklı ilçesinde, içerisinde müşteriler olan berber dükkanında bir şahsın uğradığı silahlı saldırı anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

İzmir’in Bayraklı ilçesi Emek Mahallesi'nde içerisinde müşterilerin bulunduğu berber dükkanına gelen kar maskeli şüpheli, yanındaki tabancayla dükkan içerisinde oturan Soner D.’ye (30), ateş etti. Saldırgan hızla olay yerinden kaçarken, durum vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Ayağından yaralanan Soner D., olay yerine gelen sağlık ekiplerince İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Saldırı anı güvenlik kamerasında

Yaşanan saldırı anı iş yerine ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, koltukta oturan Soner D.’nin bacağından vurulması ve dükkan içerisindeki esnaf ile müşterilerin yaşadığı panik anları yer aldı.
Öte yandan, polis ekiplerince başlatılan çalışmalar sonucunda kar maskeli saldırganın F.M., isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

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