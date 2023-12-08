Meral Akşener işine son vermişti! Murat İde medyaya geri döndü! Cem Küçük'le program yapacaklar

İYİ Parti'de geçtiğimiz ay yaşanan işten çıkarmalar sırasında görevine son verilen gazeteci Murat İde, ekranlara geri dönüyor. Murat İde, TGRT Haber'de Cem Küçük'le birlikte 'Medya Kritik' programında yorumculuk yapacak

İYİ Parti kurulduğu günden bu yana Meral Akşener'in basın danışmanlığını yapan Murat İde'nin görevine geçtiğimiz ay ani bir şekilde son verilmişti. Murat İde de işten çıkarmayı herkes gibi medyadan öğrenmişti. Kısa bir süre dinlenen Murat İde, ekranlara geri dönüyor.

Murat İde, TGRT Haber'de Cem Küçük'le yeni bir programa başlıyor. Murat İde, Medya Kritik Programı'nda Cem Küçük'le birlikte günün olaylarını yorumlayacak.