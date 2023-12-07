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Diyarbakır’da boş bina kendiliğinden çöktü

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde depremde hasar gören 5 katlı ağır hasarlı boş bina kendiliğinden çöktü.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremde Diyarbakır’ın Sur ilçesi İskenderpaşa Mahallesi Yalıbahçe 1. Sokak'ta ağır hasar gören 5 katlı eski bir bina, kendiliğinden çöktü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yıkılan binanın çevresine güvenlik şeridi çekerek vatandaşları uzaklaştırdı.

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