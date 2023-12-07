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Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü okula giden çocuğa saldırıp parçaladı!

ANKARA'da başıboş 20 köpek sabah saatlerinde okula giden 4. sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz isimli çocuğa saldırarak ağır yaraladı. Çocuğun vücudunda ciddi parçalanmalar olduğu ve yoğun bakımdaki Tunahan'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Mahalleli, başıboş köpek sorununa çare bulunmasını istedi.

Ankara'da başıboş köpek dehşeti. Ankara'nın Keçiören ilçesi Kafkaslar Mahallesi'nde dördüncü sınıf öğrencisi Tunahan Yılmaz, sabah saatlerinde sürü halinde gezen köpeklerin saldırısına uğradı. Küçük çocuğu boş bir arazide sürükleyerek saldıran köpeklere civardaki mahalle sakinleri müdahale etti.

Küçük Tunahan'ın durumu kritik

Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan küçük çocuğun yoğun bakımdaki tedavisi sürerken durumunun kritik olduğu öğrenildi. Saldırıya uğrayan çocuğu evinin balkonundan görüp yardım için koşan Mehmet Dafdaf, yaşananları şöyle anlattı:

Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten!

“Balkonda köpekleri gördüm önce oyun oynuyorlar zannettim bir baktım ortalarında çocuk var hemen aşağıya indim komşumun arabasına bindim. Gittiğimde çocuğu parçalamışlardı zaten. Ambulansı aradım, polisi aradım. Çocuğu paramparça etmişler, resmen yediler çocuğu.” 

Her taşın dibinde köpek var

Olay yerinde toplanan mahalle sakinleri ise başıboş köpeklerden rahatsızlıklarını dile getirdi. Mahalle sakinlerinden Dicle Ergen, “Her taşın dibinde bir köpek var. Buna çok acil bir şekilde çözüm bulunması gerekiyor” dedi.

"Köpekler ısıracak diye çok korkuyorum"

Sürü halinde gezen köpeklerin kendisini kovaladığını söyleyen ortaokul öğrencisi Barış Karaağaç ise, “Parçalayacaklardı beni korkudan binanın içine saklandım. Biz çok tedirginiz okulun bahçe duvarından içeriye atlıyor köpekler ısıracak diye çok korkuyorum sınıftan çıkamıyorum” ifadelerini kullandı.

O köpekleri besleyen kadına sert tepki

Mahalleli tarafından sokak köpeklerini beslediği iddia edilen bir kadına çevredeki vatandaşlar sert bir şekilde tepki gösterdi. Öte yandan, köpeklerin saldırısından sonra Hacettepe İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesi Çocuk Yoğun Bakımda tedavi altına alınan Yılmaz'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

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