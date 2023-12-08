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Genç kıza akran dayağı! Gezelim' diye dışarı çağırdılar, tuvalette darp edip o anları kayda aldılar

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı

BEYLİKDÜZÜ'nde bir kız grubu, arkadaşlarını “gezmeye gidelim” diyerek dışarıya çıkardı. Genç kızlar bir restoran tuvaletinde arkadaşları olan genç kızı, darp edip o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Olay, öğle saatlerinde Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını gezmeye gitme bahanesi ile dışarıya çıkardı. 4 genç kız dışarıda bir restorana gitti.

Ardından tuvalete giden kız grubunun bir üyesi A.K. isimi geç kıza "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı.

2 kız A.K. isimli gence saldırırken grubun bir diğer üyesi ise o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Görüntülere A.K. isimli genç kızın yaşadığı korku dolu olay yansıdı.

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