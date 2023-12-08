BIST 7.968
DOLAR 28,98
EURO 31,27
ALTIN 1.890,01
YEREL

Kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen şoför ezildi! Feci ölüm kamerada

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına park edildikten sonra kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışırken ezilen şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay saat 00.00 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında meydana gelen olayda İETT şoförü Veli Zafer Özek, otobüsü park etmek üzere durağa yanaştırdıktan sonra otobüsten inmiş, iddiaya göre şoför indikten sonra otobüs bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaymaya başlamıştı.

O esnada panik yapan Özek, kayan otobüsü iterek durdurmaya çalışmıştı.

İddiaya göre çevredeki vatandaşlar sürücüye durması için "Dur, ne yapıyorsun?" şeklinde uyarıda bulunurken, şoför geri geri kayan otobüsün altında ezilmişti. Kaymaya devam eden araç daha sonra park halindeki taksiye çarparak durabilmişti.

Şoför hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ezilen Veli Zafer Özek, ağır yaralı olarak en yakındaki hastaneye kaldırılmıştı. Talihsiz adamın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün aracın arkasından bir şey almaya çalışırken, otobüsün kaymaya başladığı, şoförün ise aracı tutmaya çalışırken, ezildiği görülüyor.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Gazze'de erkekler sokakta çırıl çıplak soyulup gözaltına alındı! Kamyona bindirip götürdüler
Gazze'de erkekler sokakta çırıl çıplak soyulup gözaltına alındı! Kamyona bindirip götürdüler
Meral Akşener işine son vermişti! Murat İde medyaya geri döndü! Cem Küçük'le program yapacaklar
Meral Akşener işine son vermişti! Murat İde medyaya geri döndü! Cem Küçük'le program yapacaklar
Hava basılan lastik patladı! Bir kişi yaralandı
Hava basılan lastik patladı! Bir kişi yaralandı
Genç kıza akran dayağı! Gezelim' diye dışarı çağırdılar, tuvalette darp edip o anları kayda aldılar
Genç kıza akran dayağı! Gezelim' diye dışarı çağırdılar, tuvalette darp edip o anları kayda aldılar
81 ilde eş zamanlı 'Çengel' operasyonu: 23 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu
81 ilde eş zamanlı 'Çengel' operasyonu: 23 ton sahte ve kaçak alkole el konuldu
Diyarbakır’da boş bina kendiliğinden çöktü
Diyarbakır’da boş bina kendiliğinden çöktü
Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü okula giden çocuğa saldırıp parçaladı!
Ankara'da başıboş sokak köpeği sürüsü okula giden çocuğa saldırıp parçaladı!
Fatih Portakal, Muharrem İnce'yi duydu küplere bindi! 'Tek o kalsa yine Muharrem İnce'ye oy vermem! Güvenmiyorum...'
Fatih Portakal, Muharrem İnce'yi duydu küplere bindi! 'Tek o kalsa yine Muharrem İnce'ye oy vermem! Güvenmiyorum...'
Öğrencilere korkudan çığlık attıran yıkımla ilgili inceleme başlatıldı
Öğrencilere korkudan çığlık attıran yıkımla ilgili inceleme başlatıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Miçotakis'i kabul etti
Hakan Atilla: “Denizbank’ı tamamen bu işin dışında tutmak mümkün değil”
Hakan Atilla: “Denizbank’ı tamamen bu işin dışında tutmak mümkün değil”
Zafer Partisi yöneticisi: Ben Ümit Özdağ'ı Allah olarak görüyorum, ona tapıyorum!
Zafer Partisi yöneticisi: Ben Ümit Özdağ'ı Allah olarak görüyorum, ona tapıyorum!