Kayan İETT otobüsünü durdurmak isteyen şoför ezildi! Feci ölüm kamerada

Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağına park edildikten sonra kayan İETT otobüsünü durdurmaya çalışırken ezilen şoför, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Olay saat 00.00 sıralarında Sultangazi Mescid-i Selam otobüs durağında meydana gelen olayda İETT şoförü Veli Zafer Özek, otobüsü park etmek üzere durağa yanaştırdıktan sonra otobüsten inmiş, iddiaya göre şoför indikten sonra otobüs bilinmeyen bir nedenle geriye doğru kaymaya başlamıştı.

O esnada panik yapan Özek, kayan otobüsü iterek durdurmaya çalışmıştı.

İddiaya göre çevredeki vatandaşlar sürücüye durması için "Dur, ne yapıyorsun?" şeklinde uyarıda bulunurken, şoför geri geri kayan otobüsün altında ezilmişti. Kaymaya devam eden araç daha sonra park halindeki taksiye çarparak durabilmişti.

Şoför hayatını kaybetti, kaza anı kameraya yansıdı

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ezilen Veli Zafer Özek, ağır yaralı olarak en yakındaki hastaneye kaldırılmıştı. Talihsiz adamın kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Öte yandan feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Görüntülerde şoförün aracın arkasından bir şey almaya çalışırken, otobüsün kaymaya başladığı, şoförün ise aracı tutmaya çalışırken, ezildiği görülüyor.