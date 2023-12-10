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DÜNYA

ABD’de şiddetli fırtına ve hortum: 6 ölü!

ABD’nin Tennessee eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybederken, 150 bin kişi elektriksiz kaldı. Nashville ve Clarksville şehirlerinde acil durum ilan edildi.

ABD’nin Tennessee eyaletinde hortum çıktı. Eyaletin bazı bölgelerinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle Nashville şehrinde 3 kişi ve Clarksville şehrinde biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Clarksville’e bağlı Montgomery bölgesi yetkilileri, şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle yaralanan 23 kişinin hastanede tedavi altına alındığını belirtti. Hortumda binalar büyük hasar görürken, eyalette 150 bin kişi elektriksiz kaldı.

Clarksville Belediye Başkanı Joe Pitts, bugün de devam etmesi beklenen fırtına nedeniyle şehirde sokağa çıkma yasağı ve olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Pitts, “Bu yıkıcı hadisede sevdiklerini kaybeden aileler için üzgünüz. Belediye olarak kederli günlerinde onlara yardım etmeye hazırız” dedi.

Nashville Belediye Başkanı Freddie O'Connell ise yaptığı açıklamada, “Bugün bir fırtına, topluluğumuzdaki birçok kişi için dünyayı tersine çevirdi” ifadelerini kullanarak, şehirde acil durum ilan edildiğini duyurdu.

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