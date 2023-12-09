Kızılcık Şerbeti dizisinde bomba Dilan Polat göndermesi! Bu parayı reklamdan mı kazanıyorsunuz?

Son dönemin en popüler ve en tartışmalı dizisi Kızılcık Şerbeti'nde ‘kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan Dilan Polat ve Engin Polat çiftine gönderme yapıldı. Show TV'nin fenomen dizisindeki fenomen göndermesi sosyal medyayı salladı.

Show TV'de yayınlanan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin yayınlanan son bölümünde ‘kara para aklama’ suçlamasıyla tutuklanan sosyal medya fenomenleri Dilan Polat ve Engin Polat çiftine yapılan gönderme olay oldu.

Dizideki 'Umut' karakterinin organizasyon dükkanına müşteri olarak gelen çiftin arasındaki diyalog, Dilan Polat'ın sosyal medyada paylaştığı videolarda eşi Engin Polat'a söylediklerini anımsattı.

Dilan Polat'ın "Engin bana uçak al" söylemi, dizide "'İdris bana şunu al' diyorum takipçiler bayılıyor buna" şeklinde yer aldı.

Dizideki sosyal medya fenomeni karakter, "Bu parayı reklamlardan mı kazanıyorsunuz?" şeklindeki soruya ise şu yanıtı verdi:

"Reklamlardan da geliyor ama bizim olayımız kozmetik. Bir sürü dükkan, bir sürü ürün. Türkiye genelinde 110 tane bayiimiz var."

O anlar, sosyal medyada gündem oldu.