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Bakan Mehmet Özhaseki: Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz

 Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep'te evinin çatısı zarar gören Ekrem Şahin isimli vatandaş "Yerinde Dönüşüm" projesine başvurdu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, yapımı süren evin son görüntüsünü paylaştı ve "Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz." dedi.

Depremde evi kullanılamaz hale gelen Ekrem Şahin, 'Yerinde Dönüşüm' projesi ile evini yeniden inşa ediyor. Bakanlığa, proje için teşekkür eden Şahin, "En kısa sürede eve geçip oturulacak" dedi. 

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de  sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Gaziantep'te Ekrem Şahin kardeşim, mahallesinden ayrılmak istemedi. "Yerinde Dönüşüm" projemize başvurdu, hibe ve kredi desteği alıp evini yerinde yapmaya başladı. Ekrem kardeşim evinin kaba inşaatını bitirmek üzere. Kısa sürede tamamlayarak akrabalarıyla, komşularıyla bir arada yaşamaya devam edecek. Deprem bölgesinde el ele verdik, şehirlerimizi birlikte inşa ediyoruz." dedi.

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