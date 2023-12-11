Mansur Yavaş, Meral Akşener'e 'size ihtiyacım yok' dedi! İYİ Parti İl Bakanı açıkladı

ANKARA Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın, İYİ Parti Genel Merkezi'nde ziyaret ettiği Meral Akşener'e "Ankara için size ihtiyacım yok" dediği açıklandı. Açıklama, İYİ Parti Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım'dan geldi.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i 23 Kasım günü parti genel merkezinde ziyaret etmişti. O ziyaretten morali bozuk bir şekilde çıkan Mansur Yavaş, Akşener'in şiirli eleştirilerine muhatap olmuştu. Mansur Yavaş ile İYİ Parti arasındaki gerilimin nedeni ortaya çıktı.

Görüşmeye katılan İYİ Parti İl Başkanı açıkladı

Mansur Yavaş'ın ziyareti sırsında ne konuşulduğuyla ilgili birçok iddia ortaya atılsa da ne konuşulduğunu İYİ Parti'nin Ankara İl Başkanı Yener Yıldırım açıkladı. Yener Yıldırım bir grup partili ile yaptığı sohbette, Mansur Yavaş'ın ziyareti sırsında neler olduğunu anlattı.

'Ankara için talebin ne?' diye soruldu

İYİ Parti Ankara il Başkanı Yıldırım, Mansur Yavaş'ın ziyaret sırasında yeni seçilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in selamını getirdiğini belirterek, kendisine 'Ankara için talebin ne?" diye sorulduğunu belirterek şöyle devam etti:

'Biz zaten yüzde 60 oranıyla kazanıyoruz'

"Mansur Bey, 'Genel Başkanımızın selamını getirdim' dedi. Ankara için ne diyeceği soruldu, 'Ankara için bir talebim yok, biz zaten yüzde 60 oranıyla kazanıyoruz' dedi ve gitti. Mansur beyin genel başkanımıza söylediği aynen bu... Yani İYİ Parti'ye ihtiyacı olmadığını vurguladı."