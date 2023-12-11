Cumhurbaşkanı Erdoğan, 369 tesisin açılışını yaptı! "Su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezinde, DSİ tarafından tamamlanan 369 tesisin toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan törendeki konuşmasında, suyun önemine vurgu yaptı. Erdoğan, "Türkiye’nin boşa harcanacak 1 damla dahi suyu yoktur. Hele hele su kaynaklarımızı kirletmek, ihanete eşdeğerdir" dedi. Ayrıca Erdoğan TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını da değerlendirdi.

DSİ tarafından tamamlanan başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin toplu açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Millet Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirildi.

Açılış töreninde yaptığı konuşmasında suyun önemini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kendi ülkemiz dahil dünyanın pek çok yerinde su, sınırsız bir kaynak olarak görülüyor. Bunun yanlış bir ifade olduğunu buradan söylemek istiyorum. Su sadece sınırsız değil, aynı zamanda giderek azalan bir kaynaktır" dedi.



"Ülkemizin gıda güvenliğini garantiye alma yolu su kaynaklarını güvenli etkin bir şekilde kullanmaktan geçiyor" diyen Erdoğan, Türkiye'nin 1 damla dahi boşa harcayacak suyu olmadığını ifade etti.

Erdoğan konuşmasının sonunda TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarına da değindi. Erdoğan, "TÜİK tarafından açıklanan Ekim ayına ilişkin işgücü istatistikleri doğru yolda olduğumuzun işaretidir. İşsizlik bir önceki ayına göre yarım puan azalışla %85’a düştü. İstihdam edilenler de 216 bin kişi artarak 31 milyon 835 bin kişiye ulaştı. Bu rakamlarla İşsizlik rakamında Kasım 2012’den beri en düşük seviyeyi yakalamış olduk. Enflasyonun ateşi düşmeye başladı. Aldığımız tedbirlerin pozitif etkileri piyasada daha fazla görülüyor" ifadelerini kullandı.