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'Kral Mısırcı' sokakta üzerine benzin döküp kendini yaktı! İşte o anlar...

TOKAT'ta 'Kral Mısırcı' olarak tanınan seyyar satıcı 47 yaşındaki Hakan Y., cadde üzerinde üzerine benzin döküp kendini ateşe verdi. Hakan Y.'ye zabıta ekipleri ve vatandaşlar müdahale ettiler. Hakan Y. hastanede tedavi altına alınırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

Tokat'ta psikolojik sorunları olduğu iddia edilen seyyar satıcı 47 yaşındaki Hakan Y., benzin döküp kendini ateşe verdi. 'Kral Mısırcı' olarak tanınan Hakan Y.'ye zabıta ekipleri ve vatandaşlar müdahale ettiler. Hakan Y. hastanede tedavi altına alınırken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkatlerden kaçmadı.

'Yarın tutuklamam var' mesajı paylaşmış

Olay dün saat 14.30 sıralarında Gazi Bulvarı’nda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen ve sosyal medya hesabında ‘yarın tutuklamam var’ diyerek paylaşım yapan seyyar satıcı Hakan Y., bulvarda üzerine benzin döküp, kendini ateşe verdi. Zabıta ekipleri ve çevredekilerin müdahalesiyle alevler söndürüldü. Yaralanan Hakan Y., Erbaa Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da Samsun'a sevk edildi.

Belediyeden açıklama: Zabıtalar dokunmadı

Zabıta ekiplerinin Hakan Y.’nin seyyar tezgahını kaldırdığı için kendisini ateşe verdiği iddiaları üzerine Erbaa Belediyesi açıklama yaptı. Açıklamada, “Yerel basında ve sosyal medyada yer alan haberler asılsız olup seyyar satıcılık yapan hemşehrimize zabıta ekiplerimizce herhangi bir sözlü veya fiziki müdahalede bulunulmamıştır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaptığı tezgah hem olaydan önce hem de olaydan sonra Yöresel Ürünler Pazar yerinde bulunmaktadır. Hemşehrimizin seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlamasına mani bir kolluk uygulaması olmamıştır” denildi.

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