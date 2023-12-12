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POLİTİKA

Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, TBMM Genel Kurulu'nda bütçe görüşmeleri sırasında kürsüde konuşurken fenalaşıp yere yığıldı. Bitmez’e ilk müdahale Meclis’te yapıldı. Bitmez daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

2024 bütçe görüşmelerinde korkutan anlar. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşurken fenalaşıp yere düştü.

Bitmez’e ilk müdahale Genel Kurul’daki doktor milletvekilleri tarafından yapıldı.  Daha sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Bitmez’e kalp masajı yapıldığı da görüldü. ilk müdahalenin ardından sedye ile Genel Kurul’dan çıkarılıp hastaneye götürüldü.

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