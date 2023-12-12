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Faruk Koca hakem döveceğini önceden söylemiş! Olay videoya rağmen TFF 'Fair Play' ödülü vermiş

Hakem Halil Umut Meler’e sahada saldırıp yumruklayan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’nın 2022 yılında verdiği bir röportajda “Sabrediyorum yoksa farklı yöntemlere başvuracağım” diye hakemleri tehdit ettiği ortaya çıktı. Koca’ya bu sözlerine rağmen TFF tarafından Fair Play ödülü verildi.

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve karşılıklı atılan gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlanan mücadelenin ardından hakem Halil Umut Meler'in yanına giderek yumruk atmış, yere düşen Meler'i tekmelemeye devam etmişti. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Faruk koca ile ilgili çarpıcı bir görüntü ortaya çıktı.

'Sabrediyorum, yoksa farklı yöntemlere başvuracağım'

Faruk Koca'nın 2022 yılında verdiği bir röportajda yaşanan bu skandalın sinyallerini verdiği ortaya çıktı. Koca'nın, “Sabrediyorum yoksa farklı yöntemlere başvuracağım” dediği video kayıtları ortaya çıktı.

Tehditten sonra TTF 'fair play' ödülü vermiş

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakemleri tehdit ettikten sonra 2023 Ekim ayında Futbol Federasyonu tarafından 'fair play' ödülüne layık görülmesi şaşkınlık yarattı. TFF'ye 'ödülü geri al' çağrıları yapılıyor.

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