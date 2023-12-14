BIST 7.529
DOLAR 29,02
EURO 31,69
ALTIN 1.899,71
YEREL

Esenler’de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı: O anlar kamerada

Esenler’de iddiaya göre, bir şahıs yolda ablasıyla birlikte yürüyen genç bir kızı taciz etti. Genç kızın ablasının bağırması üzerine vatandaşlar şahsı yakalayarak meydan dayağı attı. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Havaalanı Mahallesi’nde bulunan bir cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, cadde üzerinde yaşı küçük olan genç bir kızı taciz etti. Kardeşinin tacize uğradığını gören ablası ise bağırarak çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. O sırada genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahıs ise cadde üzerinde yukarıya doğru kaçmaya çalıştı.

Meydan dayağı yemekten kurtulamadı
Şüphelinin kaçmaya çalıştığını anlayan vatandaşlar ise hemen harekete geçerek şahsı yakaladı. Şüpheli şahıs, yakalandığı kişiler tarafından meydan dayağı yemekten kurtulamadı. Genç kızı taciz eden şüpheli şahsın meydan dayağı yediği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Şüpheli şahıs olayın ardından gözaltına alındı.

“Baya bir tartakladık”
Mahalle esnafından Hüseyin Yetimova yaşanan olay ile ilgili, “Uzaktan izledim ama bir süre sonra yakınına gidip olayı öğrendim. Biri kız çocuğunu burada sokakta taciz ediyor. Kızın ablası da görünce bağırıyor. Ablasının bağırmalarına biz koştuk. Adam kaçıyordu, yakaladık. Orada da sivil bir polis arkadaşımız vardı. Orada onu baya bir tartakladık. Gerçekten istenmeyen bir olay maalesef burada yaşandı. Olay da aşikar olduğu için pek bir şey söylemesine gerek kalmadı. Sadece öyle bağırdı. Suçlunun hal ve hareketlerinden zaten anlıyorsunuz. Öyle bir durum. Zannedersem gözaltına alındı. Belediyenin oraya doğru kaçıyordu. Peşinden gittiler” dedi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Adana’da Starbucks’a silahlı saldırı! Çığlık çığlığa dehşet anları kameraya yansıdı
Adana’da Starbucks’a silahlı saldırı! Çığlık çığlığa dehşet anları kameraya yansıdı
Ankara metrosunda intihar girişimi! 17 yaşındaki genç, kendini trenin altına attı
Ankara metrosunda intihar girişimi! 17 yaşındaki genç, kendini trenin altına attı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Ajda Pekkan: Kalbim Gazze için atıyor!
Ajda Pekkan: Kalbim Gazze için atıyor!
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı: Arkadaşlar ben geliyorum...
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı: Arkadaşlar ben geliyorum...
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
'Kral Mısırcı' sokakta üzerine benzin döküp kendini yaktı! İşte o anlar...
'Kral Mısırcı' sokakta üzerine benzin döküp kendini yaktı! İşte o anlar...
6 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anları kamerada
6 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anları kamerada
İşte Somali Cumhurbaşkanı oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an
İşte Somali Cumhurbaşkanı oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an
Hatay'da kahreden görüntü! 9 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı
Hatay'da kahreden görüntü! 9 yaşındaki çocuk iş makinesinin altında kaldı
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı
Saadet Partisi milletvekili Hasan Bitmez TBMM kürsüsünde konuşurken bir anda yere yığıldı