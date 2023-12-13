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Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...

KIRGIZİSTAN'ın başkenti Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği'ne ait binanın önünde patlama meydana geldi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'teki Türkiye Büyükelçiliği yakınında büyük patlama meydana geldi. Bir araçta yaşanan patlamanın ardından bölge güvenlik çemberine alındı. Henüz nedeni bilinmeyen patlama büyükelçilik binasının hemen yakınında yaşandı.

Olaydan ilk gelen görüntülerde bir araçtan dumanların yükseldiği, itfaiye ekiplerinin aracı soğutmaya çalıştığı görüldü. Patlamada can kaybı olup olmadığı bilinmiyor. Olayın nedenine ilişkin Kırgısiztan makamlarından henüz bir açıklama yapılmadı.

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