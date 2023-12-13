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Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı: Arkadaşlar ben geliyorum...

Pençe Kilit Harekatı bölgesinde PKK'lı teröristlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir için tören düzenlendi. Öte yandan şehidin arkadaşlarına attığı bir video ortaya çıktı. Şehidin videoda, "Arkadaşlar ben geliyorum haberiniz olsun. Sıra bana gelirse söyleyin komutana yoldayım." dediği görüldü.

Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde teröristlerin saldırısı sonucu şehit düştü. Şehidin naaşı Ankara'da düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Şehitliğinde toprağa verildi.

Öte yandan şehidin arkadaşlarına attığı bir video ortaya çıktı. Şehidin videoda, "Arkadaşlar ben geliyorum haberiniz olsun. Sıra bana gelirse söyleyin komutana yoldayım" dediği görüldü. Ayrıca şehit Emir, 29 Kasım'da sosyal medya hesabı üzerinden "Yine ölmedim" şeklinde paylaşım yaptığı ortaya çıktı.

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