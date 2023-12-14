BIST 7.606
DOLAR 29,03
EURO 31,74
ALTIN 1.898,87
GÜNCEL

Sosyal medya tacizcisi adama kadın elbisesi giydirdiler hem dövdüler hem oynattılar

KÜTAHYA'da 1’i kadın 4 kişi, sosyal medyadan kadınları taciz ettiğini öne sürdükleri şahsı bir eve çağırıp kadın elbisesi giydirerek hem dövdü hem de oynattı. Aynı zamanda şahıslar bu anları görüntüleyerek sosyal medyadan paylaştı.

Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor. Edinilen bilgiye göre olay, 2 ay önce Kütahya'da meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet D. (24), sosyal medya üzerinden Berna K. isimli kadını taciz edip genç kadınla küfürleşti. Bunun üzerine Berna K., Ahmet D.’yi ‘Senden özür dileyeceğim gel buluşalım’ diyerek bir eve çağırdı.

Gel buluşalım deyince eve gitti...

Berna K.’ye güvenen Ahmet D., eve gittiğinde genç kadının yanı sıra akrabaları H.Y. ve ismini bilmediği 2 erkek şahısla karşılaştı. Ahmet D.’yi önce döven 3 şahıs, ardından gence kadın iç çamaşırı giydirip fotoğrafını çekti.

Kadın elbisesiyle dövüp oynattılar

Bununla da yetinmeyen şahıslar, Ahmet D.’ye kadın elbisesi giydirip oynatarak bu anları da saniye saniye cep telefonuna kaydetti.
O sırada bir şahsın, ‘Kız kardeşime canlı yayında yürüyen bir kişi’ dediği, B.K.’nin de ‘Özür dilerim Berna de’ diyerek Ahmet D.’ye talimat verdiği duyuldu.

Gözaltına alınan 5 kişi serbest bırakıldı

Görüntülerin sosyal medyada yayınlanması üzerine Ahmet D. polise giderek şikayetçi oldu. Gözaltına alınan 4 kişi, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkemece yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakıldı.
Ahmet D. daha sonra Adana'ya gelerek çalışmaya başladı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
LPG dönüşümü yapan iş yerindeki patlamada 1 kişi yaralandı
LPG dönüşümü yapan iş yerindeki patlamada 1 kişi yaralandı
Esenler’de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı: O anlar kamerada
Esenler’de genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı: O anlar kamerada
Adana’da Starbucks’a silahlı saldırı! Çığlık çığlığa dehşet anları kameraya yansıdı
Adana’da Starbucks’a silahlı saldırı! Çığlık çığlığa dehşet anları kameraya yansıdı
Ankara metrosunda intihar girişimi! 17 yaşındaki genç, kendini trenin altına attı
Ankara metrosunda intihar girişimi! 17 yaşındaki genç, kendini trenin altına attı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e şehit cenazesinde tepki
Ajda Pekkan: Kalbim Gazze için atıyor!
Ajda Pekkan: Kalbim Gazze için atıyor!
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...
Bişkek'teki Türk Büyükelçiliği önünde patlama! İşte ilk görüntüler...
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı: Arkadaşlar ben geliyorum...
Şehit Teğmen Eril Alperen Emir’in son videosu yürek yaktı: Arkadaşlar ben geliyorum...
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
İsrail soykırımının kan donduran kanıtları! Okula sığınan Gazzeli kadın ve çocuklar böyle infaz edildi! İşte o görüntüler...
'Kral Mısırcı' sokakta üzerine benzin döküp kendini yaktı! İşte o anlar...
'Kral Mısırcı' sokakta üzerine benzin döküp kendini yaktı! İşte o anlar...
6 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anları kamerada
6 yaşındaki çocuk arabanın altında kaldı! Dehşet anları kamerada
İşte Somali Cumhurbaşkanı oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an
İşte Somali Cumhurbaşkanı oğlunun motokuryeyi öldürdüğü an