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Şanlıurfa'da yol kenarında görülen yavru aslan aranıyor!

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, yol kenarına bırakıldığı öne sürülen yavru aslanı arama çalışmaları başlatıldı.

Yavru aslan, Siverek - Şanlıurfa kara yolunun 5’inci kilometresinde bulunan okul kampüsleri yakınlarında görüldü. Okul çıkışı öğrenciler yol kenarında yavru bir aslan buldu. Öğrenciler aslanın görüntülerini çekerek yetkililere haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden yetkililer, çevrede aslanı arama çalışmalarına başladı. Bölgede arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

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