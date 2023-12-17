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İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: Motosikletli atlayarak ezilmekten kurtuldu

KAĞITHANE'de seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü, yanından geçmek isteyen motosikletli kuryeye çarptı. Feci kaza kameralara yansırken, kamyonun ezdiği motosikletin üstündeki genç kurye yola atlayarak son anda kurtuldu.

Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz aylarda meydana gelen olayda, hafriyat kamyonu sürücüsü Rüstem S., cadde üzerinde seyretmeye başladı. O esnada motosiklet kurye Onur Ç. (25), kamyonun yanından geçmek istedi. Ancak kuryeyi görmediği iddia edilen sürücü, motosiklete çarptı. Çarpma sonucu kamyon motosikleti ezerken, üstündeki genç kurye ise yola atlayarak son anda kurtuldu. Feci kaza ise kameralara anbean yansıdı.

Motosikletli kurye yola atlayarak kurtuldu

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, hafif yaralı genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Sarıyer Seyrantepe yerleşkesindeki Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Genç kuryenin hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavi sonrası taburcu edildiği öğrenildi.

“Kendini yana atarak kurtuldu, yoksa motorla birlikte ezilecekti”

Kazayla ilgili konuşan Kamil Yüzügüleç, “Harfiyat kamyonu giderken motoru fark etmedi. Motoru altına aldı. Motorlu sürücüyü altında sürüklemeye başlamadan motorlu sürücü fark etti, kendini yana atarak kurtuldu. Yoksa motorla birlikte ezilecekti. Facia olabilirdi aynı zamanda motoru 3, 5 metre kadar altında sürükledi motosiklet sürücüsü yaralandı. Vatandaşlar geldi hep beraber ambulansı aradık. Sağlık ekipleri müdahale etti Allaha şükür bir şeyi yoktu. Çocuk kendini yana atarak ağır yaralanmadan son anda kurtuldu” dedi.

Hafriyat kamyonu sürücüsü serbest bırakıldı

Öte yandan, kazayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri, sürücülerin ifadesine başvurarak kamera görüntüleri inceledi. Kazayla ilgili tutanak tutulması sonrasında sürücü Rüstem S., emniyete götürüldü. Emniyette ifadesi alınarak “taksirle yaralama” suçundan adli işlemi yapılan Rüstem S. savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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