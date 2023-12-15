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DÜNYA

Belediye Meclis'ini bastı 3 el bombası attı! Dehşet anları kamerada Ölü ve yaralılar var...

UKRAYNA'da belediye meclisi toplantısında tartışma sürerken toplantı salonuna giren bir belediye Meclis üyesi cebinden çıkardığı 3 bombasının pimini çekip ortaya attı. Bombalar peş peşe patlarken, ölen ve yaralılar oldu. İşte o dehşet anları...

Ukrayna'nın Transkarpatya bölgesindeki Keretskovsky Belediye Meclisi'nde yaşanan anlaşmazlık sonrası bir meclis üyesi, bulundukları odaya 3 el bombası attı. Olayda bir kişi ölürken, bombaları atan kişi dahil 6'sı ağır, 26 kişi yaralandı.

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