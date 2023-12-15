BIST 7.952
DOLAR 29,06
EURO 31,88
ALTIN 1.907,46
DÜNYA

İsrail polisi kafasına silahla vurdu, yere yatırıp yüzünü tekmelediler CNN Türk o anları görüntüledi

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs’te görev yapan AA foto muhabiri Mustafa Haruf’u görevi sırasında şiddetli şekilde darbetti, gazeteci hastaneye kaldırıldı.

Olay, İsrail güçlerinin, 10 haftadır Mescid-i Aksa’da cuma namazı kılınmasına getirdiği kısıtlamalar nedeniyle bir grup Filistinlinin Mescid-i Aksa yakınındaki Vadi el-Cevz Mahallesi'nde namaz kılmak için toplandıkları sırada gerçekleşti.

Bölgede barikatlar kuran İsrail polisleri, o sırada olayı takip eden AA foto muhabiri Haruf’a önce silah çekti, ardından yere düşürüp, yerde tekmeleyerek darbetti.

Aldığı şiddetli darbeler nedeniyle yüzünde ve vücudunda yaralanmalar oluşan Haruf, ambulansla Doğu Kudüs’teki Makasid Hastanesi'ne kaldırıldı.

İsrail polisleri ayrıca, Haruf’un yanındaki kameraman Faiz Ebu Rumeyle’ye de saldırdı.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Şanlıurfa'da yol kenarında görülen yavru aslan aranıyor!
Şanlıurfa'da yol kenarında görülen yavru aslan aranıyor!
Murat Boz'dan bomba itiraf! 'Sütyen markasından teklif aldım'
Murat Boz'dan bomba itiraf! 'Sütyen markasından teklif aldım'
Bakan Yerlikaya duyurdu! Teröristbaşı Karayılan'ın korumalığını yapan terörist etkisiz hale getirildi
Bakan Yerlikaya duyurdu! Teröristbaşı Karayılan'ın korumalığını yapan terörist etkisiz hale getirildi
Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı sanatçı öldü
Sahnede kalp krizi geçiren Brezilyalı sanatçı öldü
Amasya'da mezbahada korkunç anlar! Boğanın saldırdığı adam öldü
Amasya'da mezbahada korkunç anlar! Boğanın saldırdığı adam öldü
Polislerin alkollü sürücü ile imtihanı! Polislere saldırdı ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu
Polislerin alkollü sürücü ile imtihanı! Polislere saldırdı ehliyetine 2027 yılına kadar el kondu
Muş'ta sokak köpekleri 79 yaşındaki kadına böyle saldırdı dehşet anları güvenlik kamerasında
Muş'ta sokak köpekleri 79 yaşındaki kadına böyle saldırdı dehşet anları güvenlik kamerasında
FETÖ hükümlüsü kadın, elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı! O anlar kamerada
FETÖ hükümlüsü kadın, elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı! O anlar kamerada
Uzaya çıkacak Alper Gezeravcı kıyafetindeki armayı tanıttı
Uzaya çıkacak Alper Gezeravcı kıyafetindeki armayı tanıttı
Otoparktaki görüntüler mide bulandırdı! Araçların üzerine çıkıp dışkılarını sürdüler
Otoparktaki görüntüler mide bulandırdı! Araçların üzerine çıkıp dışkılarını sürdüler
İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor
İlk Türk uzay yolcusu Avcı'nın uzaya çıkacağı tarih belli oldu! 9 Ocak 2024'te gidiyor
Sosyal medya tacizcisi adama kadın elbisesi giydirdiler hem dövdüler hem oynattılar
Sosyal medya tacizcisi adama kadın elbisesi giydirdiler hem dövdüler hem oynattılar