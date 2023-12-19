24 saatte 1000 deprem oldu yanardağ patladı! İzlanda cehennemi yaşıyor! İşte patlama anı...

İZLANDA Ekim ayından bu yana depremlerle sarsılıyordu. Son 24 saat içinde 1000 deprem gören İzlanda'da korkulan oldu, Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ patladı. Yanardağın patlama anı an be an kameralara yansırken bölge adeta cehennemi yaşıyor.

İzlanda'nın güneydoğusundaki Reykjanes Yarımadası'nda bulunan bir yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patladı. Patlamanın Grindavik kasabasının kuzeyinde yerel saatle 22.17'de başladığı açıklandı. Sosyal medyada yayımlanan fotoğraf ve videolar, bölgede depremin veya sismik olayların tespitinden sadece bir saat sonra yanardağın lav püskürttüğünü gösteriyor.

24 sat içinde 1000 deprem oldu

İzlanda Meteoroloji Genel Müdürlüğü, patlamanın tam olarak nerede meydana geldiğinin ve boyutunun tespiti için bölgeye bir helikopter gönderildiğini açıkladı. Açıklamada, ilk belirlemelere göre, patlamanın Reykjavik'in güneyindeki Hagafell kasabası yakınlarında meydana geldiği belirtildi.

İngiliz Guardian gazetesinde yer alan bilgilere göre bölge Kasım ayı içerinde 24 saat içerisinde 1000 depremle sarsılmıştı.

Başkent'e sadece 42 kilometre

Grindavik'ten yaklaşık 4 bin kişi tahliye edilmiş ve kasaba yakınlarındaki jeotermal kaplıca (Mavi Göl) kapatılmıştı. Grindavik, İzlanda'nın başkenti Reykjavik'ten sadece 42 kilometre uzakta

Güçlü bir patlama gibi görünüyor

İzlanda Devlet Televizyonu'na (RUV) konuşan sivil savunma biriminden üst düzey polis yetkilisi Vidir Reynisson, yanardağın hızla patladığını ve patlamanın "çok büyük bir olay" gibi göründüğünğü söyledi.

Lavların yanardağdaki büyük bir çatlaktan her yöne akıyormuş gibi göründüğünü belirten Reynisson, "Güçlü bir patlama gibi görünüyor" dedi.

İzlanda Cumhurbaşkanı Gudni Johannesson önceliklerinin can kaybını önlemek olduğun ancak doğanın korunması için de gereken tüm çabayı göstereceklerini söyledi.

Başbakan Katrin Jakobsdottir ise bölgede kısa süre önce aldıkları savunma önlemlerinin olumlu bir etki yaratacağına inandığını belirtti.

Saniyede 200 metreküp lav fışkırtıyor

İzlandalı sismolog Kristin Jonsdottir,RUV'a verdiği demeçte, saniyede yaklaşık 100 ila 200 metreküp lavın ortaya çıktığını, bu oranın bölgede daha önce meydana gelen patlamalardan birkaç kat daha fazla olduğunu söyledi.

Yerel polis, alarm seviyelerini yükselttiklerini belirterek halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyardı. Bölgedeki işletmeler hızla kapatılırken, insanların sokaklarda dolaşması yasaklandı.