Yargı dizisinde şok sahne! Meral Akşener 'polis müdürleri otellerinde yurt kızlarına fuhuş yaptırıyor" demişti

Kanal D'de yayınlanan 'Yargı' dizisinde Yetiştirme Yurtları ve Sevgi Evleri'nde tuzağa düşürülüp fuhuş batağına sürüklenen kızların hikayesi canlandırıldı. Ümitcan Uygun olayıyla Türkiye'nin gündemine giren 'Yurt kızlarının fuhuşa sürüklenmesi", İYİ Parti lideri Meral Akşener'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla tekrar tartışma konusu olmuştu.

Kanal D'de yayınlanan ve Pınar Deniz ile Kaan Urgancıoğlu'nun başrollerini paylaştığı 'Yargı' dizisinden olay sahne. Ümitcan Uygun'un Aleyna Çakır'ı öldürmesinin ardından uzun süre gündem olan yurt kızlarının fuhuşa sürüklenmesi iddiası, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Otel sahibi olan emniyet müdürleri yurt kızlarına fuhuş yaptırıyor" iddialarıyla zirve yapmıştı.

Benim gibi bir sürü kız vardı!

Yargı dizisinde, Yetiştirme Yurdu'nda kalan bir genç kızın fuhuşa sürüklenmesi anlatıldı. Fuhuşa sürüklenen genç kız, "Benim gibi bir sürü kız vardı. Yetiştirme Yurdu'ndan, Sevgi Evleri'nden yani. Bizi ilk olarak işadamları toplantısı gibi şeylerle götürürlerdi. Sonra kimle, ne derlerse yattım. Bunların içinde işadamları, siyasetçiler, ünlüler vardı" dedi.

Çantanın tokasındaki gizli kamera ile...

Fuhuşa sürüklenen yurt kızını canlandıran oyuncu kendileriyle fuhuş yapmaya gelen siyasetçi, işadamı ve ünlülerin gizlice kaydedilip, şantaj yapıldığını ise şöyle anlattı: dip "Çantamızın tokasında kamera vardı. Bazıları gelir ve kontrol ederdi, birşey bulamazlardı. Kimileri ise hiç bakmazdı bile. Ama o kamera o gece orda ne varsa çekerdi. Sonra öğrendim ki o videoları tehdit için kullanıyorlarmış. Para için, ihale için, aklınıza ne geliyorsa... "