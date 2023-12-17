BIST 7.994
DOLAR 28,98
EURO 31,63
ALTIN 1.880,55
YEREL

Sarıyer’de ormanda kan donduran olay kamerada: Alev alev yanarak öldü

Sarıyer’de yaklaşık 3 yıl önce 12 metrelik kuyudan yaklaşık 52 saat sonra sağ çıkarılan Ali Kılıç, Belgrad Ormanları’nda iddiaya göre ateş başında sohbet ederken alev aldı. Bir anda alev topuna dönen adam hayatını kaybetti. Dehşet anları kameralara yansırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, geçtiğimiz Perşembe günü akşam saatlerinde Sarıyer Bahçeköy’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2020 yılında Belgrad Ormanı’nda dolaşırken definecilerin açtığı 12 metrelik kuyuya düşen Ali Kılıç’ın yakınları ondan haber alamayınca hemen polisi arayıp ihbarda bulunmuştu. Kılıç’ın Bahçeköy Ormanı’nda kaybolmuş olabileceğini düşünen yetkililer arama çalışmalarına başlamıştı.

52 saat sonra kurtarılmıştı
Belediye ve AFAD ekiplerinin yaptıkları aramalarda Ali Kılıç’ın orman içerisinde bulunan 12 metrelik kuyuya düştüğü tespit edilmişti. Kurtarma çalışmalarına başlayan ekipler Ali Kılıç’ı düştüğü yerden çıkararak, sağlık ekiplerine teslim etmişti. Kuyuya düşen kişi ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Düştüğü kuyuda kurtarılmayı beklerken hep dua ettiğini söyleyen Ali Kılıç’ın kurtarılma hikayesi o dönem haberlere konu olmuştu.

Bir anda alev topuna döndü
52 saat kuyuda kalıp sağ kurtarılan Ali Kılıç, geçtiğimiz perşembe günü akşam saatlerinde arkadaşlarıyla Sarıyer Bahçeköy’deki ormana gitti. İddiaya göre arkadaşlar birlikte ateş yaktı ve etrafında sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ali Kılıç bir anda alev aldı. Neye uğradığını şaşıran arkadaşları feci şekilde yanan arkadaşlarının üzerine su döktü ama söndürmeyi başaramadı. Ali Kılıç, feci şekilde can verdi. Arkadaşları 112’yi i arayarak olayı bildirdi.

Tinerle oynarken bir anda alev aldı
İfadesi alınan arkadaşları, Ali Kılıç’ın elinde tiner olduğunu, ateşe yaklaştığında alev aldığını ve söndürmeyi başaramadıklarını söyledi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürerken Ali Kılıç, düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Sitene Ekle
Etiketler
ÖNCEKİ VİDEOLAR
Türklere 3. sınıf muamele! Genç kadın isyan etti, Fransa'ya tepki yağdı
Türklere 3. sınıf muamele! Genç kadın isyan etti, Fransa'ya tepki yağdı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havalandı
Feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı: Otomobilin çarptığı çocuk metrelerce havalandı
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: Motosikletli atlayarak ezilmekten kurtuldu
İstanbul’da hafriyat kamyonu dehşeti kamerada: Motosikletli atlayarak ezilmekten kurtuldu
"Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildi
"Mercek-8" operasyonunda 1335 silah ele geçirildi
Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ arasındaki 'süre' diyaloğu güldürdü
Fahrettin Koca ile Bekir Bozdağ arasındaki 'süre' diyaloğu güldürdü
Eğlence mekanında kavga! Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler! Dehşet anları kamerada
Eğlence mekanında kavga! Yerdeyken tekmeleyip kemerle dövdüler! Dehşet anları kamerada
Yine Ankara yine başıboş köpek saldırısı! Bisiklet binen çocuğa saldırdı
Yine Ankara yine başıboş köpek saldırısı! Bisiklet binen çocuğa saldırdı
Toplantı yapılan odaya 3 el bombası attı! Ukraynalı milletvekilinin intihar saldırısı kamerada
Toplantı yapılan odaya 3 el bombası attı! Ukraynalı milletvekilinin intihar saldırısı kamerada
Belediye Meclis'ini bastı 3 el bombası attı! Dehşet anları kamerada Ölü ve yaralılar var...
Belediye Meclis'ini bastı 3 el bombası attı! Dehşet anları kamerada Ölü ve yaralılar var...
İsrail polisi kafasına silahla vurdu, yere yatırıp yüzünü tekmelediler CNN Türk o anları görüntüledi
İsrail polisi kafasına silahla vurdu, yere yatırıp yüzünü tekmelediler CNN Türk o anları görüntüledi
Şanlıurfa'da yol kenarında görülen yavru aslan aranıyor!
Şanlıurfa'da yol kenarında görülen yavru aslan aranıyor!
Murat Boz'dan bomba itiraf! 'Sütyen markasından teklif aldım'
Murat Boz'dan bomba itiraf! 'Sütyen markasından teklif aldım'