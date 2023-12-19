Alkollü araç kullanırken yakalandı, ehliyetine el kodu! Onun derdi meşhur olmaktı: “Aman iyi çek de meşhur olalım”

AKSARAY’da polisin uygulamasına takılan alkollü sürücünün kameramandan isteği şaşırttı. Kendini görüntüleyen kameramana gülümseyen sürücü, “İyi çek kardeş, aman iyi çek de şöyle bir meşhur olalım” dedi.

İlginç olay gece yarısı Taşpazar Mahallesi Ebulfeyz Elçibey Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kentin trafik güvenliğinin sağlanması ve olumsuzlukların önüne geçilmesi amacıyla Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen 68 AJ 134 plakalı otomobil durduruldu.

Ehliyet, ruhsat ve Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusundan geçirilen sürücü Orhan Ç. (51) alkol muayenesinde 1,02 promil alkollü çıktı. Bunun üzerine ceza işlemlerine başlayan trafik ekipleri sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası keserek ehliyetine 6 ay süreyle el koydu.

Polis ekiplerinin işlem yaptığı sırada kendini görüntüleyen gazeteciyi fark eden sürücü gülümseyerek, “İyi çek kardeş bari. Aman iyi çek meşhur olalım şöyle, iyi çek şöyle” diyerek şaşırtan talepte bulundu. Alkollü sürücünün aracı olay yerine çağırılan bir yakınına teslim edilirken sürücü Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisinde yapılan sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.