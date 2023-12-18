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Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlunun İstanbul'da motokuryeyi öldürme anı ortaya çıktı! Üstüne sürmüş gibi...

İSTANBUL Fatih'te Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud'un kullandığı otomobilin çarparak motokurye Yunus Emre Göçer'in ölümüne neden olduğu kazaya ilişkin yeni kamera görüntülerine ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kaza anına ilişkin yeni görüntü ortaya çıktı. Avrasya Tüneli çıkışındaki kameralara yansıyan görüntülere ulaşılmasının ardından, Adli Tıp Kurumundan ek rapor beklendiği öğrenildi.

O kaza ve sonrasında neler olmuştu?

Avrasya Tüneli'nin Aksaray çıkışında 30 Kasım'da meydana gelen kazada ağır yaralanan motokurye Yunus Emre Göçer, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un oğlu Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmuştu.

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Zanlının kusur durumu için savcılıkça istenen bilirkişi raporunda, araç sürücüsünün "asli kusurlu" olduğu tespiti yer almıştı.

Raporda ifadesine yer verilen şüpheli ise Göçer'in kullandığı motosikletle bir anda sinyal vermeden frene basıp sağa dönüş yaptığını, kendisinin de frene bastığını ancak duramayıp motosiklete çarptığını belirtmişti.


Soruşturma kapsamında, araç sürücüsü Muhammed Hasan Şeyh Mahmud hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Öte yandan savcılık, kazaya ilişkin ilk kusur tespiti yaparak araç sürücüsü hakkında "kusursuzluk raporu" veren polisler ve sosyal medyada yer alan polis memurlarının Göçer'in eşini arayarak intihar ettiğini söylediği iddiasına ilişkin de resen soruşturma başlatmıştı.

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