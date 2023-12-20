Naci Görür 'Maraş ve Hatay gibi uyarıyorum' deyip iki yer için konuştu: Orada insan yaşamaması lazım

Türkiye'nin en önemli deprem uzmanlarından Prof. Dr. Naci Görür, Bursa'nın Gemlik ilçesi ile Tunceli için acil uyarı yaptı. Geçen hafta deprem olan Bursa'nın Gemlik ilçesi için "Gemlik’te normal şartlarda yaşayan insan olmaması lazım" diyen Naci Görür, Tunceli için de " 'Aynen Hatay'ı söylediğimiz gibi.. Tunceli'nin de taşınması lazım, tüm risk altında" dedi.

Prof. Dr. Naci Görür katıldığı canlı yayında Türkiye'deki deprem riskine ilişkin iki bölgeyi özellikle uyardı. TV100 ekranlarında Candaş Tolga Işık'ın konuğu olan Görür, "Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Orada insan olmamalı. Kurtulma şansı yok" derken, Tunceli için de "Hatay'ı, Maraş'ı söylediğimiz gibi, Tunceli'ye sahip çıkın, önemli. Çünkü tam riskin altında" dedi.

Gemlik'te insan yaşamaması lazım...

Candaş Tolga Işık, "Fay hattının üzerinde yaşayan 18 il var Türkiye'de ve aktif fay hatları bunlar. Gemlik'in normal şartlarda orada bir şehrin olmaması lazım, bir yaşanan yerin, insanların yaşadığı bir yerin olmaması lazım... Ben size şeyi anlatmaya çalıştım; sağlam bina falan... Dediniz ki; sus, sus dediniz yani fay hattı var baya bildiğiniz fay hattının üzerinde şehir var Türkiye'de, adı da Gemlik dediniz." deyince Naci Görür şunları söyledi:

Gemlik'i taşıyacaklardı, vazgeçtiler

Görür "Ve üstelik de bakın orayı hükümetimiz bunu öngörmüş, galiba bir yasa da çıkartmışlar, Gemlik'i taşımaya karar vermişler." dedi. Işık "Ne zaman oluyor bu?" diye sorunca Görür, "Birkaç sene önce. Fakat sonra siyasi bir takım şeyler çalışmış, yine o işten vazgeçmiş durmuşlar." dedi. Prof. Dr. Naci Görür Gemlik için şöyle devam etti:

Gemlik'in kurtulma şansı yok

"Gemlik muhakkak taşınmalıdır. Gemlik bakın hem fayın üzerinde, yani Geyve-İznik-Gemlik, gelen kuzey anadolu fayının güney kolu üzerinde tam oturuyor ve oturduğu yer de kumul kumul. Alüvyal dolgu, deniz kumuyla dolu. Yani kurtulma şansı yok. Belki orada böyle tek katlı, çok zayıf evler olsaydı hadi bir bakıma."

Taşıma kararı doğruydu, kim engellediyse...

"Gemlik güney kolun deprem üretmesi halinde hiç kalmaz. Yani orası bir şekilde biter. Onun için onu bu Armutlu yarımadasına veya güneyine o yüksek yerlere, sağlam yerlere burayı taşımak lazım. Hükümetin burayı tahliye etme kararı doğrudur, kim bunu engellediyse yanlış yapmıştır." şeklinde konuştu.

Erzincan'da deprem periyodu doldu

Naci Görür, Tunceli'ye de dikkat çekti ve Gümüşhane depremleriyle ilgili açıklama yaptı. Görür "Büyük bir ihtimalle, o bölgede bir fay var, Dumanlı fayı zonunda. O fay tam Erzincan’ın biraz batısında Kuzey Anadolu fayına birleşir. Hemen Erzincan ile Bingöl arasında Yedisu fayı vardır. Yani bu deprem olan faya görece olarak yakın. O Yedisu fayı en son depremi 1784’te üretmiştir ve deprem tekerrür periyodu da dolmuştur."

Kahramanmaraş ve Hatay gibi uyarıyorum!

Işık "Ne kadarlık bir depremden bahsediyorsunuz?" deyince Görür, "7’nin üzerinde bir depremle. Ve onun için ki ben birkaç gün önce söyledim, 'Tunceli’ye dikkat edin, Tunceli’yi depreme hazırlayın, Pülümür’ü depreme hazırlayın. Orada dikkatli olalım. Bunlar gerçekten tehdit altında.' Aynen Hatay'ı söylediğimiz gibi, Kahramanmaraş'ı söylediğimiz gibi, Elazığ'ı söylediğimiz gibi. Tunceli'ye sahip çıkın, Tunceli önemli. Çünkü tam riskin altında." ifadelerini kullandı.